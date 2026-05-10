Оккупанты целенаправленно атаковали спасателей во время удара по Днепропетровщине. Фото

Утром 10 мая вопреки объявленному перемирию российская оккупационная армия обстреляла Днепропетровскую область. Целью путинских террористов стал спецтранспорт спасателей в Никопольском районе.

Вследствие обстрела один спасатель получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия обстрела

По информации ведомства, утром спасатели выехали в один из населенных пунктов Мировской громады Никопольского района, чтобы оказать помощь местному населению.

При следовании к месту российские войска целенаправленно атаковали пожарно-спасательный автомобиль. В результате удара беспилотника травмирован водитель – 23-летний спасатель. Мужчину направили в лечебное учреждение.

По информации областной военной администрации, российские оккупанты также нанесли удар по Никополю. Кроме того, в Синельниковском районе захватчики били по Украинской и Богиновской громадах.

В результате обстрела повреждена инфраструктура. Пострадала 3-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, вопреки объявленному перемирию в течение 9 мая на фронте продолжались бои. В течение суток на разных участках фронта было зафиксировано 147 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью, в разгар "перемирия", оккупанты ударили по жилому дому в Харькове. Пострадали люди, в том числе двое детей.

Также войска РФ атаковали дроном спецтранспорт газовиков в Донецкой области: авто сгорело дотла.

