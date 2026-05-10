Перемирие с РФ? В Генштабе рассказали о реальной ситуации на фронте

Алексей Лютиков
Вопреки объявленному перемирию в течение 9 мая на фронте продолжались бои. В течение суток на разных участках фронта было зафиксировано 147 боевых столкновений.

Российская армия применила 7704 дронов-камикадзе и произвела 2021 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 12 из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 мая.

Ситуация на фронте

По информации украинского военного командования, за сутки 9 мая ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть артиллерийских систем врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один применением РСЗО. Зафиксировано два штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасиловки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Купянска.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг однажды пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак, в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодежское, Новониколаевка, Новоподгородное, Котлино, Гришино и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в сторону Александрограда, Январского, Вороного и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветочного, Железнодорожного, Святопетровки, Волшебного, Согласия, Аленоконстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвиженка и Староукраинка.

На Ореховском направлении вражеские штурмовые действия не зафиксированы.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери путинской армии

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта. Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек. Также обезврежены три боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью, в разгар "перемирия", оккупанты ударили по жилому дому в Харькове. Пострадали люди, в том числе двое детей.

Также войска РФ атаковали дроном спецтранспорт газовиков в Донецкой области: авто сгорело дотла.

Кроме того, в ночь на 9 мая Россия атаковала Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов погибли и получили ранения люди.

