В Константиновке возросло количество жертв удара РФ: раненая девочка скончалась в больнице

Число погибших в результате обстрела войсками РФ Константиновки Донецкой области возросло до трех человек. В больнице скончалась девочка 2011 года рождения, которая получила травмы во время вражеской атаки.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Таким образом, в результате обстрела погибли уже двое детей и один взрослый.

"Сегодня в 19:25 поступило ужасное сообщение: девочка 2011 года рождения после проведенных операций и всех реанимационных мероприятий, к сожалению, умерла. Поэтому погибли три человека, из них два ребенка: мальчик непосредственно на месте вчера 10-летний и девочка 2011 года рождения умерла час назад. И мужчина 28 лет тоже вчера на месте погиб", – сказал Кириленко.

Остальные пострадавшие, среди которых трое детей, проходят лечение, их жизням ничего не угрожает.

"Взрослым также оказана помощь, находятся на стационарном лечении. У матери погибшего мальчика состояние ухудшилось, она эвакуирована в соседнюю область, предоставляется вся необходимая помощь, чтобы не было угрозы жизни и здоровью", – добавил начальник ОВА.

Кириленко рассказал, что кассетный боеприпас, который захватчики запустили из РСЗО "Смерч", разорвался прямо над водоемом, возле которого в тот момент отдыхали местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером в понедельник, 24 июля, российские оккупационные войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки погиб 10-летний мальчик, позже стало известно, что количество жертв возросло до 2 человек.

– Враг нанес удар из РСЗО "Смерч", используя кассетные боеприпасы. Такое оружие применяют для уничтожения живой силы противника.

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