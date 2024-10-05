В Константиновке вводят 20-часовой комендантский час: как он будет работать
В Константиновке Донецкой области усиливают комендантский час. 7 октября он будет длиться 20 часов – с 15:00 до 11:00.
Об этом сообщило "Суспильне Донбасс". Начальник Константиновской военной администрации Сергей Горбунов объяснил такие меры ежедневными российскими обстрелами, фронт сейчас расположен уже в 10 км от города.
В городе остается 18 тысяч человек, среди которых 440 детей. Местные жители с пониманием относятся к смене комендантского часа, хотя признают, что это не очень удобно. К примеру, мужчина по имени Вячеслав волнуется за работу магазинов.
"Я представляю, холодильники работают обычно круглосуточно и для того, чтобы, по такой цене свет, как же они будут продавать? Все позакрывается. Смысл на четыре часа продажи? Смысла нет", – отметил мужчина.
Пенсионер Александр рассказал, что не планирует уезжать из города, ведь электроэнергия, связь и почасовое водоснабжение в городе есть. Он также признал, что с магазинами из-за продления комендантского часа будет сложно.
"Неудобно, что магазины как-то совсем иначе будут работать и как они будут завозить продукты, если будет у них такая возможность. Торговля идет, она же в любое время войны и мира", – сказал мужчина.
А вот местная жительница Любовь уже планирует уезжать, если обстрелы города усилятся: "Я очень боюсь, чтобы сюда не зашли эти россияне. Потому что я их очень не люблю".
Предприниматели на местном рынке предполагают, что после продления комендантского часа будут прекращать торговлю, поскольку она и так идет плохо.
"Никто ничего не покупает, местным не надо и приезжим", – рассказала продавец Елена.
Как отметил Горбунов, в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, выезжают также государственные учреждения.
"Пока еще больницы работают, люди получают помощь. Банк закрывается, тоже переезжает, ближайшее отделение будет работать в Дружковке", – сообщил чиновник.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В конце сентября оккупанты ракетой Х-38 попали по торговому центру и рынку, правоохранители первыми прибыли на место прилета и спасали людей.
– 24 сентября оккупанты атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб один человек, еще два человека были ранены. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы "КАБ-250" с УМПК.
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