В Константиновке вводят 20-часовой комендантский час: как он будет работать

В Константиновке Донецкой области усиливают комендантский час. 7 октября он будет длиться 20 часов – с 15:00 до 11:00.

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Об этом сообщило "Суспильне Донбасс". Начальник Константиновской военной администрации Сергей Горбунов объяснил такие меры ежедневными российскими обстрелами, фронт сейчас расположен уже в 10 км от города.

В городе остается 18 тысяч человек, среди которых 440 детей. Местные жители с пониманием относятся к смене комендантского часа, хотя признают, что это не очень удобно. К примеру, мужчина по имени Вячеслав волнуется за работу магазинов.

"Я представляю, холодильники работают обычно круглосуточно и для того, чтобы, по такой цене свет, как же они будут продавать? Все позакрывается. Смысл на четыре часа продажи? Смысла нет", – отметил мужчина.

Пенсионер Александр рассказал, что не планирует уезжать из города, ведь электроэнергия, связь и почасовое водоснабжение в городе есть. Он также признал, что с магазинами из-за продления комендантского часа будет сложно.

"Неудобно, что магазины как-то совсем иначе будут работать и как они будут завозить продукты, если будет у них такая возможность. Торговля идет, она же в любое время войны и мира", – сказал мужчина.

А вот местная жительница Любовь уже планирует уезжать, если обстрелы города усилятся: "Я очень боюсь, чтобы сюда не зашли эти россияне. Потому что я их очень не люблю".

Предприниматели на местном рынке предполагают, что после продления комендантского часа будут прекращать торговлю, поскольку она и так идет плохо.

"Никто ничего не покупает, местным не надо и приезжим", – рассказала продавец Елена.

Как отметил Горбунов, в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, выезжают также государственные учреждения.

"Пока еще больницы работают, люди получают помощь. Банк закрывается, тоже переезжает, ближайшее отделение будет работать в Дружковке", – сообщил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце сентября оккупанты ракетой Х-38 попали по торговому центру и рынку, правоохранители первыми прибыли на место прилета и спасали людей.

– 24 сентября оккупанты атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб один человек, еще два человека были ранены. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы "КАБ-250" с УМПК.