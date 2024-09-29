Оккупанты ударили по ТЦ и рынку в Константиновке: полицейские показали, как под обстрелами спасали людей

В Национальной полиции Украины показали первые минуты после недавнего удара армии РФ по Константиновке. Оккупанты ракетой Х-38 попали по торговому центру и рынку, правоохранители первыми прибыли на место прилета и спасали людей.

Видео дня

Видео с места удара опубликовала пресс-служба Нацполиции. Там рассказали, что на днях враг ударил по городу и полицейские под повторными ударами спасали людей.

Чтобы как можно быстрее обследовать место обстрела и выяснить, есть ли пострадавшие, правоохранители разделились на группы.

"Обходили каждый угол, чтобы не пропустить нуждающихся в помощи. Проверили еще пылающее здание", - рассказали в Нацполиции.

Руководил работой групп начальник полиции Константиновки Дмитрий Кирдяпкин.

В момент обследования раздалась воздушная тревога. Полицейские оперативно организовали эвакуацию населения к ближайшим укрытиям.

В это время кафиры снова нанесли удары по Котянтинцовке, сбросив авиабомбы ФАБ-250.

После окончания тревоги полицейские попросили людей покинуть место прилета, ведь был риск новых ударов. Сами же, рискуя жизнью, продолжили помогать пострадавшим и собирали доказательства нового военного преступления России.

"Полиция призывает граждан эвакуироваться, потому что оставаться в Донецкой области - крайне опасно", - говорится в сообщении.