В Кривом Роге армия России полностью уничтожила здание развлекательного центра. Фото

В результате ракетной атаки оккупантов по Кривому Рогу вечером, 14 марта, было полностью разрушено здание развлекательного центра. Также повреждено более десяти многоэтажек, частных домов и инфраструктура города.

Видео дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Пострадали 14 человек, среди которых 2 детей.

"Еще ночью в Кривом Роге закончилась аварийно-спасательная операция. Из-за ракетной атаки в городе разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения. Повреждены инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Побитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто", – говорится в сообщении.

Лисак добавил, что из-за вражеской дроновой атаки на Синельниковщине и в Павлоградском районе повреждена инфраструктура. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

В Синельниково, Павлограде, Терновке, Первотравенске зафиксированы перебои с водоснабжением. Все соответствующие службы работают, чтобы как можно быстрее устранить проблему.

Атаковали россияне и Никопольщину. Были артиллерией, Градом и беспилотниками. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Мировская общины. Люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером, 14 марта, российские войска ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Под атакой оказался центр жилищного квартала, есть пострадавшие. По информации Сергея Лысака, шесть раненых были госпитализированы в состоянии средней тяжести, у них черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!