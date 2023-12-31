В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В канун Нового года, 31 декабря, в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы. Перед этим в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который является носителем ракеты Х-47М2 "Кинжал".

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О звуках взрывов в городах сообщили местные Telegram-каналы. Официальной информации о них пока не было.

Напомним, 23 декабря в Кривом Роге также прогремели взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны. Над городом защитники сбили вражеские дроны.

В тот же день террористы Кремля атаковали ракетами Кировоградскую область. Массированный ракетный удар врага отразили силы ПВО, однако обломки сбитых ракет повредили крыши домов, заборы и автомобили в Кропивницком и Александрийском районах.

31 декабря оккупанты также запустили десятки ударных дронов-камикадзе типа Shahed по территории Украины. Причем на этот раз большинство БПЛА атаковали прифронтовые территории. Благодаря результативной работе ПВО удалось сбить 21 дрон из 49 запущенных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах ВСУ высказались о возможности очередной массированной атаки РФ в преддверии Нового года. Он отметил, что неприятностей от страны-агрессора украинцам следует ждать постоянно.

– 31 декабря во время очередной дроновой атаки РФ по Украине на Хмельнитчину долетели БПЛА типа Shahed иранской разработки. В регионе произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.