В Кривом Роге и на Николаевщине раздались взрывы: была объявлена ракетная угроза

В Кривом Роге на Днепропетровщине и в Николаевской области вечером четверга, 19 октября, раздались взрывы. Перед этим украинские военные предупредили ракетную угрозу с южного направления.

Об этом шла речь в Telegram Воздушных сил ВСУ. О взрывах в регионах сообщили мониторинговые каналы.

Отмечается, что российские террористы запустили 4 ракеты в направлениях Николаевщины и Днепропетровщины. Украинцев призвали находиться в укрытиях.

Позже руководитель военной администрации города Александр Вилкул прокомментировал информацию о взрывах. По его словам, за пределами города эффективно сработало ПВО.

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Напомним, что ранее в этот день россияне уже били по Днепропетровской и Запорожской областях. По предварительным данным, враг запускал баллистические ракеты "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что из-за вражеской атаки произошел пожар в Днепровском районе. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию в жилом доме, который накануне потерпел разрушения во время российской ракетной атаки. В результате попадания С-300 окупантов погибли 5 человек.

– Ночью 19 октября силы ПВО Украины сбили в небе над разными регионами три российских дрона-камикадзе типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59. Вражеская атака продолжалась с минувшего вечера, оккупанты также запускали "Искандеры" и С-300.

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