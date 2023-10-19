В Днепре и Запорожье слышали звуки взрывов: оккупанты били баллистикой из Крыма

Днем 19 октября российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской и Запорожской областсях. По предварительным данным, враг запустил баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма.

Жителей восточных областей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом в Telegram сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

О ракетной опасности на востоке страны военные сообщили в 12:48. Спустя несколько минут мониторинговые каналы сообщили о взрывах. Особо внимательно к сигналу воздушной тревоги просили отнестись жителей Днепра и Запорожья.

Угроза обстрела была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В Telegram-канале "Николаевский Ванёк" сообщили, что российские войска нанесли ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, враг применил баллистическое вооружение "Искандер-М".

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Напомним, российская оккупационная армия продолжает использовать свою типичную тактику террора и обстреливает гражданское население Украины. Террористы наносили удары по мирным жителям ракетами и дронами-камикадзе. В результате преступных действий россиян среди гражданских лиц есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября российские войска обстреляли Запорожье. Одна из ракет С-300 попала в пятиэтажный дом в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели нашли четырех погибших.

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