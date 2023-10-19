Под ударом были Сумы, Днепропетровщина, Херсонщина и Николаевщина: новые детали атаки врага

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает гражданское население Украины. Террористы наносили удары по мирным жителям ракетами и дронами-камикадзе.

В результате преступных действий россиян среди гражданских есть погибшие и раненные. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Глава МВД отметил, что в Сумах российский ударный беспилотник атаковал двухэтажное здание. В результате возник пожар на площади 100 кв. метров. Спасатели ликвидировали возгорание. В этом случае обошлось без жертв и пострадавших.

В Покровском районе Донецкой области в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

В Запорожье ночью спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв. метров. В областном центре также повреждено одно здание. Клименко отметил, что ночью в Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. В общей сложности погибли 5 человек, еще 5 человек пострадали.

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По Николаеву российские террористы нанесли ракетные удары. В ночь на 19 октября в одном из районов города прогремело несколько взрывов. Из-за атаки загорелось складское здание. Пожар площадью 120 кв. м ликвидирован. Также в результате взрыва повреждены окна в жилых многоэтажных дома. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Также оккупанты атаковали Николаевскую область. В результате вражеского обстрела возник пожар неработающего складского здания на площади 40 кв. метров.

В Николаевской областной военной администрации добавили, что вечером 18 октября россияне нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской громады. Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура. В ночь на 19 октября в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного дрона типа Shahed-136/131 возник пожар кровли неэксплуатируемого одноэтажного складского здания.

Войска РФ продолжают терроризировать Херсонщину. Глава ОВА Александр Прокудин заявил, что за сутки 18 октября враг совершил 105 обстрелов, выпустив 580 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, АГС, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

Путинские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и парка в Херсоне. В результате военных преступлений погибло два человека, еще четыре – получили ранения.

Вечером 18 октября россияне ударили ракетой по Павлограду Днепропетровской области. Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки зафиксированы разрушения на инфраструктурном объекте.

Ночью агрессор продолжил бить по Никопольщине. Дважды попал по Марганецкой громаде и еще раз – по Мировской. В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. Утром 19 октября военные сбили над Криворожским районом ракету.

Напомним, защитники Украины ночью 19 октября сбили в небе над разными регионами три российских дрона-камикадзе типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59. Вражеская атака продолжалась с минувшего вечера, оккупанты также запускали "Искандеры" и С-300.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября российские войска обстреляли Запорожье. Одна из ракет С-300 попала в пятиэтажный дом в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели нашли четырех погибших.

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