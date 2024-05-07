В Кривом Роге в ТЦК умер мужчина: говорят, что у него случился эпилептический приступ

В Кривом Роге в воскресенье, 5 мая, в Саксаганском ТЦК скончался военнообязанный в возрасте 44 года. Родные сообщают об избиении, в то время как сотрудники ТЦК утверждают, что у него произошло эпилептическое приступ.

Причина смерти будет установлена медицинскими экспертами и правоохранительными органами. Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

"5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный. Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического нападения", – говорится в сообщении ТЦК.

Там отметили, что на момент прибытия скорой медицинской помощи военнообязанный получал медицинскую помощь. Прибывшие на вызов патрульные полицейские зафиксировали биологическую смерть без признаков физического воздействия.

"Выражаем соболезнования родным и близким умершего. По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых просим воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений", – добавили в ТЦК.

В то же время издания СВОИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что родные погибшего заявляют об избиении. По их данным, мужчина как раз проходил ВЛК.

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