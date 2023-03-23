В Кропивницком во время воздушной тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке: есть пострадавший. Фото и видео

В Кропивницком во время воздушной тревоги горожане слышали звук взрыва. Однако он не связан с российскими атаками.

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Причиной напугавшего жителей города звука стал взрыв газа в одной из многоэтажек в городе. Об этом рассказал глава Кировоградской областной военно-гражданской администрации Андрей Райкович.

Взрыв в Кропивницком раздался около 9:25. В тот момент на территории Кировоградской области продолжалась воздушная тревога.

Однако, как выяснилось, взрыв не связан с возможными атаками российских войск на город.

"Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2. Соответствующие службы – на месте. Все обстоятельства выясняются. Детали – позже", – отметил Райкович.

В местном издании "Кировоградская правда" сообщили о по меньшей мере одном пострадавшем в результате взрыва.

"Один пострадавший был вынесен из дома, сообщает с места происшествия "КП". Мужчина жив, его передали медикам", – пишет издание.

Райкович подтвердил, что в результате взрыва пострадал владелец одной из квартир, он госпитализирован.

"В результате взрыва газа, произошедшего утром, пострадал один мужчина - владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир. По предварительной информации – разрушения несущих конструкций нет", – сообщил руководитель Кировоградской ОВА.

Он также показал фотографии с места взрыва.

Напомним, накануне, 22 марта, оккупанты ударили по многоэтажкам в Запорожье.

В результате прямого попадания ракеты в один из 9-этажных домов в облцентре погиб один человек, еще 33 человека пострадали. Среди раненых – трое детей, 5, 7 и 9 лет.

Также в ночь на 22 марта во время атаки иранскими дронами-камикадзе россияне ударили по двум общежитиям и зданию учебного заведения в городе Ржищев Киевской области. Утром 23 марта, после завершения разбора завалов разрушенных домов, известно о гибели восьми человек.

Всего в ночь на 22 марта российские оккупационные войска запустили 21 дрон по территории нашей страны. 16 из них были сбиты украинскими силами ПВО.