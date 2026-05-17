В Крыму масштабный пожар на территории авиабазы 'Бельбек': возможны попадания

Ночью 17 мая Силы обороны Украины нанесли удары по оккупированному Крыму. По предварительной информации, целью атаки стал военный аэродром "Бельбек".

На территории объекта спутниковый мониторинг зафиксировал сильные пожары. Об этом пишет Telegram-канал Falcon Insight.

Удары по авиабазе

По информации OSINT-расследователей, на авиабазе "Бельбек" началось масштабное открытое горение. Вероятной причиной называют успешную атаку Сил обороны Украины.

Очаг возгорания на аэродроме зафиксирован по координатам 44°40'46.77"N, 33°33'07.41"E. Спутниковые снимки подтверждают серьезные масштабы пожара, что может свидетельствовать о поражении важной военной инфраструктуры или техники врага.

Атака на склады вооружения

Кроме авиабазы, под удар предположительно попал еще один стратегический объект Черноморского флота РФ. Речь идет о крупной базе хранения вооружения, расположенной к востоку от Инкермана, в районе поселка Сахарная Головка.

На территории этого объекта дислоцируются как минимум две важные воинские части оккупантов: 758-й Центр материально-технического обеспечения ЧФ РФ (в/ч 63876-Р), включая крупные склады и арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, а также 3413-я инженерно-ракетная база (в/ч 13189). Этот объект, напрямую занимающийся обслуживанием и подготовкой ракетного вооружения к использованию.

Исторически эта локация имеет стратегическое значение. Во времена СССР в этой долине функционировала ремонтно-техническая база (РТБ), которая специализировалась на обслуживании специальных, в том числе ядерных, боевых частей для ракет и торпед советского флота.

