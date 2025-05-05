В Крыму оккупанты расширили подготовку операторов дронов среди школьников: учат воевать с детства

В оккупированном Крыму захватчики расширили подготовку операторов дронов среди школьников. Все заинтересованные учащиеся 7-11 классов смогут попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами и получить необходимые знания.

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Об этом сообщает "Голос Крыма". По информации издания, об обучении детей рассказал российским СМИ так называемый глава Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.

По его словам, в Крыму завершился первый масштабный образовательный проект "Беспилотные технологии", где 192 ученика из Симферополя и Симферопольского района получили начальные навыки управления беспилотниками и ознакомились с перспективами этой отрасли.

"В дальнейшем мы планируем расширять формат, хотим более "плотно" научить детей, которые уже прошли четырехдневный практикум, чтобы это был полный курс, с теорией и практикой", – заявил Зиньков.

Он также добавил, что также рассматриваются возможности расширения проекта, чтобы привлечь всех заинтересованных в будущем. При этом родители одобрительно относятся к участию своих детей в подобных обучающих программах.

Напомним, в России заговорили о необходимости введения в школах "военной подготовки" начиная с пятого класса. Речь идет о детях, которым только по 10-11 лет. Это касается и маленьких украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики начали активно перемещать военную технику по временно оккупированному Крыму. Активнее всего перемещают средства противовоздушной обороны, и при этом сам процесс выглядит достаточно хаотично, в частности военные колонны с техникой двигаются без понятной логистики.

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