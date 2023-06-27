В Крыму построили новую базу армии РФ для дислокации воинской части из Уссурийска. Фото

У Симферополя во временно оккупированном Крыму появилась новая база обеспечения российских захватчиков. Вероятно, армия РФ увеличивает свое присутствие на территории полуострова.

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Об этом сообщают "Схемы", проект "Радио Свободы". В частности, новая база зафиксирована на территории Широкого.

Судя по спутниковому снимку Planet Labs, на территории базы расположены казармы, сотни грузовиков, внедорожников и перевозящих топливо автоцистерн.

По мнению военных экспертов, которым журналисты показали спутниковые снимки, это может свидетельствовать об увеличении присутствия армии РФ во временно оккупированном Крыму.

Схемы, проанализировав снимки Planet Labs, установили, что развертывание базы в этом месте началось еще в марте 2023 года. Ранее там было фермерское хозяйство.

Отмечается, что вблизи нового объекта оккупантов в Широком расположена железнодорожная станция, а в поселке Гвардейское, также неподалеку, расположен аэродром, где базируются бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, которые используются в войне против Украины.

Также "Схемы" идентифицировали подразделение, расположенное в Широком. Это 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОбМТЗ). Местом дислокации воинской части является город Уссурийск Приморского края РФ.

Кроме того, журналистам удалось выйти на связь с 26-летним военным РФ Кириллом Бышковым, внесенным в базу "Миротворец". Оккупант рассказал, что действительно служит в 101 бригаде и сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают повторять одни и те же ошибки. Враг снова массово свозит свою военную технику на аэродром, на этот раз ее размещают возле поселка Октябрьское во временно оккупированном Крыму.

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