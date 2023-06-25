Намечается новая Чернобаевка? Оккупанты массово свозят технику на аэродром в Крыму – 'Атеш'

Российские оккупанты продолжают повторять одни и те же ошибки. Враг снова массово свозит свою военную технику на аэродром, в этот раз ее размещают возле поселка Октябрьское во временно оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram. Один из агентов наблюдал перемещение техники утром в субботу, 24 июня.

"БМП, КамАЗ, броневики "Тигр". Зашли со стороны Симферопольского района, часть из них – полями", – сказал он.

В общей сложности войска РФ перебросили на недействующий военный аэродром около 40-50 единиц своей новой техники в добавок к тому вооружению, которое уже находилось там.

"Новая Чернобаевка намечается)", – отметили в "Атеш".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Чонгарском мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью, 22 июня прогремел взрыв. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру. Момент прилета по Чонгарскому мосту также попал на видео.

– Гауляйтер Сальдо пригрозил, что Россия может ударить по мостам в Одесской области и в селе Джурджулешты – это населенный пункт в Кагульском районе Молдовы на границе с Румынией и Украиной. Коллаборант утверждает, что ответ России будет "очень серьезным".

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