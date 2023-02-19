В Крыму российские офицеры продают рядовым и сержантам отпуска за взятки
Во временно оккупированном Крыму российские офицеры продают отпуска мобилизованным захватчикам. Чтобы получить краткосрочную поездку домой командование требует от оккупантов заплатить 1000 долларов.
Примечательно, что минобороны РФ знает о таком "бизнесе", но никак не реагирует. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 февраля.
Родственники мобилизованных россиян массово обращаются в минобороны РФ с жалобами, в частности, об отсутствии отпусков и ротации. Однако оккупанты все же могут получить отпуск. Для этого им нужно заплатить 1000 долларов офицерам, которые разрешат съездить домой. Российские минобороны знает о поборах с захватчиков, но не реагирует на жалобы их родственников.
Кроме того, граждане страны-террориста жалуются на использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения в других случаях. В частности, оккупанты в Крыму недовольны питанием и санитарно-гигиеническими условиями, в которых их содержат. Из-за этого родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи.
Мобилизованные пожаловались на то, что в российской армии фактически отсутствуют ротация и отпуска. При этом любых перспектив в последующие 2-3 месяца им не обещают.
Напомним, мобилизованные из российского Омска открыто пожаловались на командование "ДНР". Военные страны-агрессора утверждают, что террористы требуют от них сдавать деньги на бензин и угрожают отправить на передовую без подготовки.
Ранее сообщалось, что в России солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с вооруженными силами Российской Федерации и ехать воевать против Украины. Тех, кто отказывается от "предложения", пытают и создают им невыносимые условия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России за мобилизованных россиян дарят шубы, полотенца, баранов и дрова. В частности, такие "подарки" вручают семьям погибших на агрессивной войне России против Украины оккупантов. А вот обещанные "гробовые" в размере 12 миллионов рублей выплачивать российские власти не торопятся.
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