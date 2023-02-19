В Крыму российские офицеры продают рядовым и сержантам отпуска за взятки

Во временно оккупированном Крыму российские офицеры продают отпуска мобилизованным захватчикам. Чтобы получить краткосрочную поездку домой командование требует от оккупантов заплатить 1000 долларов.

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Примечательно, что минобороны РФ знает о таком "бизнесе", но никак не реагирует. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 февраля.

Родственники мобилизованных россиян массово обращаются в минобороны РФ с жалобами, в частности, об отсутствии отпусков и ротации. Однако оккупанты все же могут получить отпуск. Для этого им нужно заплатить 1000 долларов офицерам, которые разрешат съездить домой. Российские минобороны знает о поборах с захватчиков, но не реагирует на жалобы их родственников.

Кроме того, граждане страны-террориста жалуются на использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения в других случаях. В частности, оккупанты в Крыму недовольны питанием и санитарно-гигиеническими условиями, в которых их содержат. Из-за этого родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи.

Мобилизованные пожаловались на то, что в российской армии фактически отсутствуют ротация и отпуска. При этом любых перспектив в последующие 2-3 месяца им не обещают.

Напомним, мобилизованные из российского Омска открыто пожаловались на командование "ДНР". Военные страны-агрессора утверждают, что террористы требуют от них сдавать деньги на бензин и угрожают отправить на передовую без подготовки.

Ранее сообщалось, что в России солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с вооруженными силами Российской Федерации и ехать воевать против Украины. Тех, кто отказывается от "предложения", пытают и создают им невыносимые условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за мобилизованных россиян дарят шубы, полотенца, баранов и дрова. В частности, такие "подарки" вручают семьям погибших на агрессивной войне России против Украины оккупантов. А вот обещанные "гробовые" в размере 12 миллионов рублей выплачивать российские власти не торопятся.