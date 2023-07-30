В Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат

В воскресенье, 30 июля, в Крыму задержали учительницу русского языка по подозрению в попытке поджога военкомата. В результате обыска её телефона была обнаружена переписка с неизвестным куратором, которого она, якобы, обращалась за помощью при планировании происшествия.

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Об этом сообщают росСМИ. Сейчас с педагогом работают силовики.

Вчера около семи вечера 51-летняя педагог посетила комиссариат на Земской улице в Феодосии, Крым. Вооружившись коктейлем Молотова, она попыталась совершить поджог здания. Однако, из-за неудачного броска, бутылка разбилась на асфальте, и пламя погасло почти сразу.

В результате инцидента никто не пострадал, и огонь не перекинулся на военкомат. После происшествия женщина была задержана компетентными службами.

Женщину задержали сотрудники комиссариата. Оказалось, что она преподаёт русский и литературу в одной из школ Феодосии. Сейчас с педагогом работают силовики.

Напомним, что в российском Омске арестовали 32-летнего местного жителя Антона Платова за попытку поджечь военкомат. Он бросил в окна на втором этаже здания несколько коктейлей Молотова, но бутылки с зажигательной смесью не разбились.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные преступники из рядов армии РФ продолжают собирать "дань" у предпринимателей, которые еще могут работать во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине. А за отказ платить – устраивают поджоги.

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