В ночь на 6 апреля 2026 года Силы обороны Украины поразили российский противолодочный самолет-амфибию Бе-12 в районе оккупированного поселка Кача в Крыму. Операция направлена на снижение боевого потенциала российского Черноморского флота.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram. Отмечается, что степень повреждений вражеского самолета уточняется.

В ночь на 6 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов оккупантов.

"Подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи ТОТ АР Крым. Степень повреждений уточняется", – говорится в сообщении.

Одновременно была поражена нефтеналивная инфраструктура терминала "Шесхарис" в Новороссийске (Краснодарский край).

"Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала. Степень повреждений уточняется", - сообщили в Генштабе.

Бе-12 является редким самолетом, который россияне используют для патрулирования акватории и борьбы с украинскими морскими дронами. Ранее сообщалось о поражении двух таких самолетов в Евпатории спецподразделениями ГУР.

Что известно о самолете-амфибии Бе-12

Бе-12 "Чайка" (по кодификации НАТО — Mail) – это советский противолодочный самолет-амфибия, разработанный в 1960-х годах для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для поисково-спасательных операций. Самолет способен взлетать с суши и водной поверхности, используется ВМФ РФ для патрулирования Черного моря.

Основные характеристики и особенности .

Длина фюзеляжа – 30 метров, размах крыла – также 30 метров, максимальная взлетная масса – 36 тонн, в том числе боевая нагрузка – от 1500 кг до 3000 кг.

Экипаж: Экипаж состоит из четырех человек – командира корабля, правого летчика, штурмана и радиста. В носовой части расположены рабочие места летчиков и штурмана, в средней части фюзеляжа располагается радист

Двигатели: Два турбовинтовых двигателя.

Скорость: Максимальная – до 550 км/ч, скорость патрулирования – до 320 км/ч.

Дальность: Максимальная дальность полета может составлять до 4000 км, в то же время при патрулировании продолжительностью 2-3 часа или более радиус полета не превышает 600-650 км.

Вооружение: Глубинные бомбы, торпеды, противолодочное оборудование (магнитометры, гидроакустические буи).

Основными преимуществами самолета считается возможность автономного поиска подводных лодок в большой акватории. А также способность садиться на воду для спасения людей. Россияне используют Бе-12 для борьбы с украинскими морскими дронами.

Однако самолет является устаревшим, серийное производство завершилось в 1970-х годах, поэтому их количество ограничено, а обслуживание базируется на "каннибализации" (использовании деталей с других бортов).

Этот самолет вообще снят с вооружения еще в 1992 году именно по причине технического состояния. Но формально российские военные могут использовать его до "полной выработки ресурса". В настоящее время самолеты Бе-12 сохранились только в морской авиации ЧФ РФ, и то есть свои нюансы.

В частности, понятие "амфибия" самолета Бе-12 является довольно условным, поскольку именно из-за нюансов с техническим состоянием российские летчики не рискуют взлетать на них с воды, поднимаются в воздух только с "сухопутных" аэродромов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Новороссийске в ночь на понедельник, 6 апреля, дальнобойные дроны атаковали нефтеналивной терминал "Шесхарис". Он является крупнейшим на юге России нефтеналивным терминалом, который входит в структуру АО "Черномортранснефть" (ПАО "Транснефть"). Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

