В Крыму взлетели цены на продукты и исчезает бензин: что происходит на полуострове

В Крыму резко выросли цены на продукты, особенно на овощи и фрукты, а бензин не только подорожал, но еще и оказался в дефиците. Оккупационные власти полуострова пытаются успокоить население, обещают, что вот-вот на заправках бензин появится, а цены они будут контролировать. Однако жители полуострова жалуются на то, что не могу заправить А-95, а в некоторых местах его можно купить только по талонам.

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Цены на овощи взлетели

В июле на полуострове резко взлетели цены на продукты. При чем подорожали сезонные овощи и фрукты, которые, наоборот, должны были к концу лета стоить копейки.

Жители Крыма рассказывают, что уже не могут позволить себе сделать много заготовок на зиму.

"Надеялась, что в августе закручу овощи как обычно, а пошла на базар и чуть в обморок не упала – огурцы, помидоры дороже, чем две-три недели назад. Спрашиваю продавцов: "А что случилось?" Они начинают рассказывать, что подорожал бензин, теперь везти товар приходится не через мост по короткой дороге, а в объезд. Но это неправда! Потому что через мост фуры с осени еще не ездят. Да и у нас своих, крымских, овощей хватает, они-то почему стали дороже?" – возмущается пенсионерка из Ялты Валентина Григорьевна.

На Ялтинском рынке домашние крупные помидоры продают по 150-200 руб. (75 – 100 грн), огурцы по 90-120 руб. (45 – 60 грн), лук репчатый 50-60 руб. (25 – 30 грн), синий ялтинский лук на развес по 130 руб. (65 грн), в связках крупный – по 250 руб. (125 грн), перец 120 руб. (60 грн).

Из фруктов: слива по 100 руб. (50 грн), яблоки "Слава победителю" - 120 руб. (60 грн), абрикос – 180 руб. (90 грн), виноград – 130 – 180 руб. (65 – 90 грн), голубика – 700 руб. (350 грн).

Провальный сезон в Крыму

Также подорожало мясо – свинина, говядина, курятина, яйца, крупы, сахар. Стали дороже колбасы, сыр, молочные продукты.

Выросли цены на технику, бытовые товары, смартфоны, компьютеры, бытовую химию. Дорожают лекарства в аптеках. Жители Крыма рассказывают, что выросли цены в кафе и ресторанах на 15-20%.

"Раньше мы винили туристов, из-за которых цены росли как на дрожжах. А в этом сезоне пляжи полупустые, а то и вовсе пустые. Народу мало, а цены все равно растут. В чем причина? Думаю, все дело в том, что рубль дешевеет", – предполагает пенсионер из Нового Света Николай Петрович.

Только по данным Ассоциации туроператоров России туристический сезон на оккупированном полуострове потерял до 30% туристов. И это очень заниженная цифра. В июне и даже в июле пляжи полуострова откровенно пустовали.

По данным сервиса Octrovok число желающих отдохнуть в Крыму в пик сезона сократилось на 50-60%. А если в 2021 году на Крым приходилось 19% всех бронирований жилья и отелей на территории России и аннексированного полуострова, то в этом году эта цифра составила 1%.

Предприниматели, которые хотели заработать на лежаках, морских развлечениях понесли значительные убытки. Очень часто можно было увидеть картину как на пляже стояли абсолютно пустые лежаки, а отдыхающие загорали на полотенцах на бесплатных островках.

"А кто захочет ехать в Крым, если он стал фактически прифронтовым. Взрывы, ракеты каждую ночь. Окопы на пляжах, военная техника на дорогах, пробки. А поездка через так называемые новые территории никого не впечатляет, особенно через Мариуполь", – говорит на условиях анонимности один из туроператоров полуострова.

Пропадает бензин

На заправках в Крыму уже неделю как выстроились очереди, а бензин марки А-95 стал дефицитом, его не везде можно найти.

В некоторых городах его продают по талонам. "Туристов мало, нельзя сказать, что все они тут у нас разобрали. А дефицит есть", – продолжает Николай Петрович. Местные жители считают, что топливо теперь приходится завозить на полуостров в объезд, а дефицит создают еще и военные.

Крупные заправки Крыма стали предупреждать своих клиентов, чтобы они запасались горючим, поскольку на заправках могут быть перебои с поставками. К тому же каждый день бензин становится дороже.

Оккупационным властям приходится успокаивать жителей. Они уверяют, что завезли дополнительное топливо на полуостров и будут контролировать цены, спекулянтов накажут. Но это как-то мало действует на потребителей.