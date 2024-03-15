В Купянске на Харьковщине мужчина подорвался на собственном огороде: как действовать, если вы увидели взрывчатку

В Купянске Харьковской области мужчина взорвался на взрывном устройстве в собственном огороде. От полученных травм 44-летний житель скончался.

Подробности рассказали в полиции Харьковской области. Полицейские открыли уголовное производство по факту гибели мужчины и призвали украинцев быть максимально осторожными.

"Житель города Купянск в своем огороде взорвался на неизвестном взрывном устройстве. 44-летний пострадавший скончался во время оказания ему помощи", – отметили в полиции региона.

По факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция призывает быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102", – призвали украинцев правоохранители.

Между тем, в Министерстве цифровой трансформации обнародовали алгоритм действий для украинцев, придерживаясь которого можно не только сохранить собственную жизнь и здоровье, но и помочь сотрудникам ГСЧС в разминировании территорий.

"Если вы увидели взрывоопасный предмет: мину, артиллерийский снаряд, обломки ракеты или другой подозрительный предмет — сразу сообщите в чатбот @evorog_bot. Для этого оставляйте в заявке подробную информацию: гео, фото/видео, количество и подробное описание предметов, которые вы можете найти на дороге, в лесу, заброшенных домах или на детских площадках", — говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что ежедневно российские захватчики выпускают по Украине огромное количество снарядов. Те из них, которые не взрываются и падают незамеченными, представляют не меньшую опасность, чем разрушающие здания и наносящие вред мирным жителям во время обстрелов.

По данным министерства, только за последний год от подрывов на вражеских минах погибли 185 гражданских. Количество раненых в результате подрывов измеряется сотнями.

"Только на освобожденных территориях заминировано около 2 млн га земли, которые будут нуждаться в проверке и разминировании. Так что спасатели продолжают обезвреживать вражеские "подарки", и ваши заявки в чатбот єВорог в этом помогают, — отметили в Минцифре.

Там также напомнили о правилах безопасности, согласно которым необходимо:

обходить неизвестные предметы и не приближаться к ним

фотографировать находки с безопасного расстояния

сразу сообщать о найденных предметах спасателям ГСЧС.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Херсонской области на российской мине подорвался 24-летний мужчина. На момент сообщения медики боролись за жизнь пострадавшего.

А за несколько дней до того, 8 марта, в Херсонской области подорвался обрабатывавший землю тракторист.