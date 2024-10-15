В Курщине ВСУ спасли от российских обстрелов и передали на хранение местным религиозным общинам имущество пяти храмов. Фото

Российские оккупанты в Украине разграбляют церкви и вывозят из наших храмов все имущество, в то же время украинские воины на Курщине помогают сохранить православные ценности. Так, на подконтрольных Украине территориях Курской области церковное имущество из пяти православных церквей было передано на хранение представителям религиозных общин Суджанского района и города Суджа.

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Об этом рассказали в военной комендатуре в Курской области и опубликовали соответствующее видео. Передача имущества прошла в сопровождении представителей военной комендатуры на территории РФ.

"В связи с участившимися случаями российских авиационных ударов и артиллерийских обстрелов церквей и храмов города Суджи и сел Суджанского района военной комендатурой на территории РФ было принято решение о передаче церковного имущества на хранение представителям местных религиозных общин", – рассказали в военной комендатуре.

Поскольку все священники храмов Суджанского района просто сбежали, оставив без всякого присмотра церкви, украинским бойцам удалось найти единственного послушника одного из тамошних монастырей Константина Завьялова. Он и принял под расписку на хранение ценнейшие церковные святыни пяти храмов.

Процесс передачи проходил в присутствии представителей общины города Суджа.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале 2023 года стало известно, что, по меньшей мере, 494 религиозных сооружений, духовных учебных заведений и святынь уничтожены, повреждены или ограблены российскими военными в Украине. Больше всего объектов разрушено в Донецкой области (более 120) и Луганской области (более 70). Большие масштабы разрушений были зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Киевской областях. Война продолжается, и эта цифра, к сожалению, постоянно увеличивается.

В среднем российские оккупанты, которых благословил их патриарх Кирилл на захватническую войну в Украине, уничтожают две украинские церкви в день.

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