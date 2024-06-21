В Липцах остаются 23 человека, которые отказываются эвакуироваться: село превратилось в руины

В Липцах на севере Харьковщины осталось 23 жителя, которые еще не эвакуировались. Несмотря на то, что враг ежедневно обстреливает деревню, люди не хотят уезжать.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель начальника Липецкой сельской военной администрации Сергей Криветченко в комментарии "Общественному". Он отметил, что эвакуационная группа в очередной раз отправилась в Липку, чтобы убедить людей выехать из опасного места.

"В центре нет никого, люди прячутся в двух районах у нас в общине. Они прячутся и живут в подвалах. В погребах, в подвалах живут. Мы им привозим еду, пытаемся их уговорить уехать. Они не хотят бросать свои дома. Есть семьи, есть одинокие. Говорят, они жили здесь, росли и умрут в своих домах", – рассказал Криветченко.

Он отметил, что до сих пор остающихся в Липцах людей неоднократно убеждали эвакуироваться в Харьков, но они отказываются.

"Сегодня поехала наша эвакуационная группа, может, еще кого-то вывезут. Убедят. Они не хотят уезжать, мы едем, убеждаем, стараемся им объяснить, что в Харькове будет лучше. Они нам говорят, что по Харькову тоже может прилететь. Мы отвечаем, что в Харькове вас хотя бы могут спасти. А в Липцы не могут уехать ни скорая помощь, ни наша пожарная служба.

Село Липцы, расположенное в 30 км к северу от Харькова, и в 60 км от российского Белгорода. Криветченко отметил, что в настоящее время жизнь в Липцах невозможна, поскольку враг бьет и днем, и ночью, превратив населенный пункт в руины.

"Липцы сейчас похожи на руины. У нас были очень красивые школы, очень красивые дома, центр был очень красив. Сейчас все разрушено. Где-то под ноль уже разрушено. Наш дом культуры, который был очень красив в Липцах, он под ноль разрушен. Даже стен не осталось, добили", – говорит Криветченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Липцы остается одной из приоритетных целей для российских войск. Этот поселок расположен на высоте, которая является одним из господствующих на Харьковском направлении. Это не дает врагу использовать пехоту для атак. Поэтому оккупанты ежедневно наносят по Липцам десятки разрушительных ударов авиабомбами и артиллерией.

Село Липцы из – за постоянных русских обстрелов превратилось в уничтоженный оккупантами Бахмут. Большинство жилых домов стали развалинами или полностью стерты с лица земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!