В Литве призвали четко сказать Украине, когда она сможет вступить в НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине уже пора дать четкий ответ на вопрос, как и когда она может вступить в НАТО. Он также отметил, что, воюя с Украиной, Россия подвергает опасности весь Альянс.

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Об этом он сказал на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло. Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Украина ждет ответа на вопрос о вступлении уже 14 лет.

"Украина уже 14 лет ждала ответа от НАТО. За это время мы все стали свидетелями двух российских вторжений в Украину. Пришло время четко сказать Украине, как и когда она может вступить в Альянс – время туманных обещаний прошло", – сказал Ландсбергис.

Глава Министерства иностранных дел Литвы подчеркнул, что нельзя допускать иллюзий относительно России и ее угрозы для восточного фланга НАТО в контексте конфликта с Украиной. Он указал, что Россия, которую он назвал "империей зла", имеет способность перегруппироваться и обновить свои возможности, что требует постоянной бдительности и принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности региона.

"То, что Беларусь становится сообщником России в этой войне, также является дополнительным фактором беспокойства и основанием для безотлагательной имплементации достигнутых в Мадриде договоренностей – по усилению обороны и сдерживания в нашем регионе", – добавил Ландсбергис.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня президент Зеленский озвучил ожидания от июльского саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, по итогам этого мероприятия наша страна ожидает "четкого приглашения Украины к членству".

Глава государства также отметил, что границы безопасности в Европе с 24 февраля 2022 года – это "границы нашей с вами решимости и способности действовать вместе".

"Насколько можем отвергнуть сомнения – ровно настолько можем отвергнуть зло агрессии. Этот год – для решений", – сказал президент.