В Литве рассказали, допускают ли депортацию украинских мужчин призывного возраста

Литва не будет организовывать депортацию или разыскивать по стране украинцев призывного возраста. Однако таким гражданам будут отказывать в предоставлении вида на жительство, если Украина докажет, что они уклоняются от военной службы.

Об этом сообщила изданию Financial Times премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она отметила, что страна будет действовать по отношению к украинцам в рамках закона.

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы не законно", – заявила она.

Чиновница напомнила, что ЕС гарантировал защиту беженцам из Украины до марта 2025 года, однако мужчинам могут отказать в постоянном проживании, если Киев докажет, что они уклоняются.

"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долго воевали, могли отдохнуть", – подчеркнула премьер.

Напомним, в Венгрии ранее заявили, что не будут принудительно отправлять украинских мужчин-беженцев призывного возраста домой. Там отметили, что каждый гражданин должен принимать решение о возвращении в Украину самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Германии не исключили возможность возвращения военнообязанных украинцев на родину. В то же время страна хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

– В Чехии заявили, что не поддерживают позицию тех украинских мужчин, которые пытаются избежать мобилизации выездом за границу. В то же время, там признали, что механизмы государства ограничены в вопросе депортации таких людей.

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