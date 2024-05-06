В Венгрии сделали заявление по поводу украинских мужчин-беженцев призывного возраста: будет ли депортация

В Венгрии сделали заявление о возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Там отметили, что Будапешт не будет принудительно отправлять украинских мужчин-беженцев призывного возраста домой.

Об этом заявил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен, сообщает издание atv.hu. Он также добавил, что каждый гражданин должен принимать решение о возвращении в Украину самостоятельно.

По его словам, "каждый беженец" из Украины, проживающий на территории Венгрии, находится в "полной безопасности и получает всю помощь".

Вице-премьер-министр заявил, что Венгрия "не выдаст ни одного украинского беженца, независимо от того, является ли он военнообязанным или нет". Он подчеркнул, что все беженцы из Украины являются свободными людьми в Венгрии, которые должны решать, оставаться ли здесь или ехать домой.

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, есть ли человек, по мнению украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть. Каждый беженец из Украины у нас в полной безопасности и получает всю помощь, будь то венгерская или украинская", – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, стало известно о том, что Германия не исключает возможность возвращения военнообязанных украинцев на родину. В то же время страна хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

Напомним, на прошлой неделе советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Евросоюза должны принять решение о возвращении украинских мужчин из-за границы. И это решение должно быть единодушным.

Ранее стало известно о том, что Польша, как и другие демократические страны, никогда не пойдут на такой шаг, как издание Украины военнообязанных мужчин, которых дома квалифицируют как уклоняющихся, а за границей они признаны беженцами. А консульское обслуживание граждан касается внутренней политики страны, а не внешней.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязанности.

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