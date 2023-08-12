В Луганской области оккупанты 8 раз пытались атаковать, но потеряли танки и БПЛА

Российские оккупационные войска продолжают пытаться атаковать украинских военных на Купянском направлении. Только за прошедшие сутки враг обстрелял позиции ВСУ сотнями артиллерийских снарядов, а также применил авиацию.

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Однако благодаря грамотно выстроенной обороне украинских защитников россияне не имели никаких успехов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, противник пытается перехватить инициативу на Купянском направлении. В течение 11 августа враг пытался 8 раз атаковать позиции ВСУ. Наряду с артиллерией агрессор активно использовал боевые вертолеты и штурмовую авиацию.

"Враг пытается поднять эскалацию, пытается перехватить инициативу, атакует наши позиции. За эти сутки в районе Ивановки и Синьковки происходили основные атакующие действия – 8 раз враг пытался атаковать наши позиции, 328 раз наносил удары всеми видами и калибрами артиллерии – от минометов до РСЗО. Совершил 10 авианалетов боевыми вертолетами и штурмовой авиации", – сказал Череватый.

В результате боев украинские военные ликвидировали десятки оккупантов, а также уничтожили различную технику армии РФ. Захватчики потеряли танки, БПЛА и артиллерию.

"В ходе отражения вражеских атак было уничтожено 69 оккупантов, 97 ранено. Подбито два танка Т-72, три бронеавтомобиля, уничтожено гаубицу Д-30, 120-мм миномет, два беспилотника типа ZALA и один командно-наблюдательный пункт", – отметил Череватый.

Кроме того, Череватый отметил, что на это направление враг активно перебрасывает резервы. Но уже длительное время оккупанты не могут достичь существенного прогресса даже на уровне тактического успеха. Спикер Восточной группировки войск ВСУ объяснил, что такими действиями россияне пытаются перетянуть подразделения ВСУ с Бахмутского направления, а также показать хотя бы какие-то успехи.

Напомним, российские войска активизировались на Купянском направлении. Оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, чтобы оттянуть туда украинские войска, задействованные на других участках фронта.

Ранее сообщалось, что с 10 августа в Купянском районе Харьковской области начали обязательную эвакуацию: вывозить в безопасные регионы Украины будут гражданское население из 37 прифронтовых населенных пунктов. Причиной для такого решения назвали усиление обстрелов сел и городов, а также ситуацию с безопасностью в регионе.