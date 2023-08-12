Зачем россиянам снова Купянское направление: аналитики назвали причины

Российские войска активизировались на Купянском направлении. Оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, чтобы оттянуть туда украинские войска, задействованные на других участках фронта.

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В ответ Украина усилила оборону на Купянском направлении. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

В последние несколько недель Россия усилила террор на Купянском направлении. По мнению аналитиков, российские войска усиливают наступление в Харьковской области, чтобы оттянуть сюда украинские войска, задействованные на более важных в оперативном плане участках фронта.

На активизацию захватчиков на Харьковщине в Вооруженных силах Украины ответили усилением обороны, рассказывал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По мнению аналитиков, этом может свидетельствовать о том, что расчет российского командования в определенной степени оправдался и оккупантам удалось стянуть в этот район дополнительные украинские силы.

Напомним, несколько дней назад заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Там враг сформировал наступательную группировку и пытается продвигаться вперед, впрочем безуспешно.

С 10 августа в Купянском районе Харьковской области начали обязательную эвакуацию: вывозить в безопасные регионы Украины будут гражданское население из 37 прифронтовых населенных пунктов. Причиной для такого решения назвали усиление обстрелов сел и городов, а также ситуацию с безопасностью в регионе.