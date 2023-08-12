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Зачем россиянам снова Купянское направление: аналитики назвали причины

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
2,1 т.
Зачем россиянам снова Купянское направление: аналитики назвали причины

Российские войска активизировались на Купянском направлении. Оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, чтобы оттянуть туда украинские войска, задействованные на других участках фронта.

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В ответ Украина усилила оборону на Купянском направлении. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

В последние несколько недель Россия усилила террор на Купянском направлении. По мнению аналитиков, российские войска усиливают наступление в Харьковской области, чтобы оттянуть сюда украинские войска, задействованные на более важных в оперативном плане участках фронта.

На активизацию захватчиков на Харьковщине в Вооруженных силах Украины ответили усилением обороны, рассказывал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По мнению аналитиков, этом может свидетельствовать о том, что расчет российского командования в определенной степени оправдался и оккупантам удалось стянуть в этот район дополнительные украинские силы.

Зачем россиянам снова Купянское направление: аналитики назвали причины

Напомним, несколько дней назад заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Там враг сформировал наступательную группировку и пытается продвигаться вперед, впрочем безуспешно.

С 10 августа в Купянском районе Харьковской области начали обязательную эвакуацию: вывозить в безопасные регионы Украины будут гражданское население из 37 прифронтовых населенных пунктов. Причиной для такого решения назвали усиление обстрелов сел и городов, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

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