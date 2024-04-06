В Луганской области процветает принудительная мобилизация: вооруженные оккупанты врываются в дома

На временно оккупированной российскими войсками Луганщине продолжает процветать принудительная мобилизация. Так, в городе Довжанск улицы патрулируют группы из шести вооруженных лиц, которые проводят проверку каждого дома.

Оккупанты врываются, как в частные дома, так и в многоэтажки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Вооруженные оккупанты заходят по двое в подъезд, где имеют точные адреса мужчин, и проводят обыски квартир. Остальные четверо остаются во дворе. В случае отказа открыть дверь, они угрожают открыть огонь.

Также несколько недель назад в так называемой ЛНР объявили, что погасят все долги перед шахтерами, и даже заявили о поступлении необходимой суммы средств.

Однако горняки до сих пор не получили денег. Они остаются без поддержки профсоюзов и руководства. Бывали случаи, когда списки бастующих попадали в военкоматы, и даже при наличии брони люди исчезали.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать из минометов и артиллерии деоккупированный город Невское.

"На территории села произошло два взрыва. Еще один снаряд не разорвался. Дом, куда попали оккупанты, уже был поврежден раньше. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Также россияне ударили по соседней Макеевке – применяли реактивные системы залпового огня и минометы. Тем не менее, к Невскому удалось доставить вещи, которые жители села заказали раньше", – сообщил Артем Лысогор.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты хвалятся в сети своими успехами в краже квартир у жителей Мариуполя. Они "оформляют" на себя восторженные дома украинцев, при этом о судьбе предыдущих владельцев даже не упоминают.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить стихийные места захоронения гражданских людей. Они стали жертвами обстрелов, совершенных российскими силами весной 2022 года.

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