В любой момент может быть пуск: в ОК 'Юг' рассказали о ракетоносителях РФ в Черном море

На боевом дежурстве в Черном море находятся два российских корабля – фрегаты "Макаров" и "Эссен", снаряженные 16 крылатыми ракетами "Калибр". Их пуск военные преступники Кремля могут осуществить в любой момент.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она предупредила о высоком уровне ракетной угрозы для всей территории Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В общей сложности корабельная группировка врага в настоящее время насчитывает 17 единиц – это и боевые корабли, и суда обеспечения, и пограничная служба. Они развернуты у восточного побережья Крыма в направлении Новороссийска.

Относительно приоритетных целей ударов оккупантов Гуменюк выделила припортовую инфраструктуру и критическую – энергетическую и другую, что обеспечивает экономику регионов.

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Напомним, утром 30 сентября российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Матвеевской ОТГ на Запорожье. В результате атаки повреждены по меньшей мере пять жилых домов и объект критической инфраструктуры, пострадали пять мирных жителей.

Кроме того, в ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Всего в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 40 вражеских "Шахедов". Силы обороны уничтожили 30 из них.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Армейская радиолокационная система Румынии зафиксировала возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство. Сигнал в воздухе был зафиксирован по пути в город Галац.

– Гуменюк рассказала, что украинские силы обороны отбивают 70-80% российских ударов. В то же время оккупанты применяют большое количество атак, чтобы истощить системы ПВО и пытаются максимально запутано прокладывать маршруты для ударов.