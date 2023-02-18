В Люксембурге создали специальную компанию, которая закупает снаряды для РСЗО 'Град' и передает их Украине – NYT

В Люксембурге создали специальную компанию, предназначенную для закупки снарядов для РСЗО "Град" и передачи их Украине. С этой целью княжество заключило контракт на сумму около $94 млн.

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Об этом сказано в материале The New York Times. Отмечается, что из-за своих небольших размеров страна с населением 645 000 человек имеет совершенно ограниченные военные возможности.

После начала полномасштабной войны в Украине княжество передало нашим Вооруженным силам столько оружия, сколько могло себе позволить без нанесения вреда собственной боеготовности – это 102 противотанковые ракеты и 20 000 патронов к пулемету.

Однако они решили использовать свое богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке, и создали для эти целей команду, состоящую из двух торговцев оружием, целью которых было изучить коммерческие рынки оружия в Европе и США.

Еще весной 2022 года княжество заключило контракт на закупку 6000 снарядов советского образца с заводом в Чехии. Однако, как оказалось, столкнувшись с высоким спросом на "Грады" после начала войны, у чешского производителя закончились запасные части. Люксембургу удалось получить только 600 ракет, что составило лишь 10% от первоначальной цели.

При этом министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о заключении контракта на сумму около $94 млн на поставку оружия и другой военной помощи для Украины от производителей в Великобритании, Франции, Польше и Нидерландах, что составляет около 16% оборонного бюджета страны.

Также весной 2023 года должны быть поставлены боеприпасы чешского производства. Производитель, имя которого не указывается из соображений безопасности, также продал люксембургским торговцам оружием 12 500 противотанковых гранат "РПГ-7".

Напомним: в ноябре 2022 года Люксембург передал Украине БПЛА Primoco One 150 чешского производства. Украинское войско получило 6 таких летательных аппаратов.

Указанные БПЛА считаются лидерами в своем сегменте, позволят украинским воинам работать на высоте более 3 км, полезная нагрузка этих беспилотников составляет 30 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Люксембург отправил в Украину три десятка 3D-сканеров с программным обеспечением к ним. Приборы можно использовать для сканирования больших территорий и сбора доказательств, связанных с военными преступлениями России на освобожденных территориях;

– в июне 2022 года в Украину с визитом приезжал премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Кроме Киева, он посетил Бородянку, сильно пострадавшую от российской агрессии.

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