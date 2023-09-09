В МАГАТЭ зафиксировали усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС: что известно

В МАГАТЭ зафиксировали усиление военной активности вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС. В течение последней недели эксперты слышали многочисленные взрывы.

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Это может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

“Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли недалеко от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я остаюсь глубоко озабоченным возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в настоящее время повышенного военного напряжения в регионе", – отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Уточняется, что начиная с минувшей субботы, команда МАГАТЭ услышала около 20 взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. Сама Запорожская АЭС не пострадала.

Кроме того, утром 7 сентября были зафиксированы удары беспилотников в Энергодаре, где проживают многие персонала станции со своими семьями. О пострадавших не сообщается.

Также команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на площадке до минимального уровня в течение нескольких дней.

При этом экспертам МАГАТЭ российские оккупанты так и не предоставили доступ к крышам реакторных блоков 1, 2, 5 и 6.

Общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции ухудшилась. Безответственные и непредсказуемые действия оккупантов привели к нарушению целостности одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду.