В Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение: появилось во время боев за город. Фото
Во временно оккупированном Мариуполе исследователи обнаружили замаскированное массовое захоронение длиной более 50 метров. Оно расположено на территории Старокрымского кладбища и, по оценкам, появилось еще в 2022 году во время боев за город.
Об этом сообщило "Свободное Радио" со ссылкой на исследование фонда Mariupol Destruction and Victims. Исследователи отмечают, что за 4 года длина участка выросла почти вдвое.
Захоронение находится в низине, замаскированной естественным рельефом, примерно в 3 км от жилой застройки и в 2 км от импровизированного "морга" на Запорожском шоссе, куда свозили тела погибших в 2022 году.
Там нет никаких отметок о погибших, а сам холм зарос травой без каких-либо тропинок к нему.
Что установили исследователи
Участок впервые зафиксировали на спутниковых снимках в 2023 году. Сначала там был ров, который впоследствии превратился в котлован, а позже – на засыпанную насыпь.
"Это были первые обновления на гугл-карте после начала полномасштабного вторжения. И, как впоследствии выяснили, появился он между 29 марта и 9 мая 2022 года. В городе шли бои", – рассказали исследователи.
"Там заметна насыпь, и белые точки на карте – скорее всего, фрагменты строительного мусора. Это территория Старокрымского кладбища. Там не было многоэтажек, строек и тому подобное. Откуда и зачем там взяться строительному мусору? Строительным или другим мусором камуфлируют свежезакопанную могилу, пока не появится другая маскировка – например, вырастет трава", – рассказали исследователи.
Длина этого участка постепенно росла: с примерно 30 метров в мае 2022 года до более 55 метров в 2024-м.
На последнем доступном спутниковом снимке за 23 марта 2025 года видно, что насыпь полностью заросла травой, а рядом нет никаких дорог или тропинок.
"Это указывает на запрет приближаться. То есть строительства там не вели. Траншею выкопали в начале мая и летом 2022 года засыпали" – говорят исследователи.
Кого оккупанты могли похоронить в скрытой могиле
По версии фонда, в этом месте могут быть похоронены жертвы авиаудара по дому на проспекте Мира, 127. Это многоподъездная девятиэтажка, на которую оккупанты сбросили авиабомбу.
Даты изменений на спутниковых снимках совпадают с датами, когда начали убирать завалы разрушенного до основания дома.
Известно как минимум о 45 установленных погибших, но реальное количество жертв может быть значительно больше.
"9 мая 2022 года оккупанты начали вывозить погибших в этом доме вместе с обломками стен. Там было очень много жертв, точное количество неизвестно, подтверждено 45 ФИО погибших. Но тела вывозили полмесяца — с 9 по 25 мая. Есть свидетели, которые рассказывали, как видели, что из ковша экскаватора торчали кости. То есть тела вперемешку со строительным мусором", – рассказали исследователи.
Исследователи предполагают, что в этом месте похоронены и другие жертвы массированных российских обстрелов, ведь насыпь со временем увеличивалась.
По данным фонда, оккупанты свозили обломки разрушенных домов вместе с телами погибших на специальный полигон, где отбирали крупные фрагменты тел, а оттуда уже вывозили в места захоронения.
