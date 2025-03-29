В Мариуполе партизаны подожгли базу российских оккупантов. Фото

Украинские партизаны ведут активную работу по уничтожению захватчиков в их тылу. Недавно участники сопротивления подожгли базу в оккупированном Мариуполе, где хранились транспорт и склад боеприпасов россиян.

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Соответствующую информацию обнародовали в Мариупольском городском совете. Там было показано фото пожара военной базы россиян.

Вражеский объект удалось обнаружить благодаря местным "блогерам", которые делились фотографиями в сети.

"Сообщается, что в результате пожара сгорели несколько транспортных средств и были уничтожены БК захватчиков", – говорится в сообщении.

Российскую базу-стоянку на правом берегу Мариуполя подожгли партизаны из "Мариупольского сопротивления", что еще раз доказывает – оккупантам не место на украинской земле.

Напомним, захватчики продолжают строить транспортный узел во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Таким образом, враг надеется улучшить военную логистику, а также сухопутную связь города с аннексированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне обновили линию обороны от Мариуполя в направлении Никольского, где установили новые "зубы дракона". Также оккупанты нарастили поставки оружия в направлении Никольского – Розовки, туда активно перекидывают личный состав и тяжелое вооружение.

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