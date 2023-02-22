В Мариуполе свежая ''бавовна'': в районе завода им. Ильича прогремели взрывы

Во временно оккупированном Мариуполе второй день подряд звучат взрывы. "Бавовна" посетила город и вечером в среду, 22 февраля.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram. В этот раз взрывы прогремели возле завода им. Ильича, расположенного в Кальмиусском районе.

Всего было зафиксировано два взрыва: первый в 22:51, а второй еще через две минуты – в 22:53.

"Надеемся, что наши Защитники продолжают избивать по позициям российских оккупантов", – отметили в горсовете.

Результаты этой "бавовны" на данный момент устанавливаются.

Напомним, что вечером 21 февраля в оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области прозвучала целая серия мощных взрывов. Их слышали во всех районах города. В результате отработки по вражеским позициям произошла детонация склада с боеприпасами в аэропорту Мариуполя.

Новые мощные взрывы прогремели в городе утром 22 февраля. По данным Мариупольского городского совета, "бавовна" произошла в районе морского порта, где оккупанты хранили боеприпасы.

Российский пропагандист Иван Утенков пожаловался на взрывы в Мариуполе и заявил, что Силы обороны Украины наносят удары каким-то новым вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы, местные "власти" также сообщали о работе ПВО над городом. Массированным обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем РФ.

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