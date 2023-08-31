В Мариуполе украинские патриоты устроили 'сюрприз' оккупантам: уничтожены четыре авто. Фото и видео

Украинские патриоты устроили очередную смелую акцию во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине. Они устроили захватчикам поджог, который уничтожил по меньшей мере четыре их автомобиля.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В Telegram-канале он опубликовал соответствующие кадры "бавовны" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, удачную акцию поджога под названием #ОгневойCпротив устроили партизаны из группы "Мариупольское сопротивление".

Огонь пылал на территории базирования российских военных. На обнародованных кадрах видно, как оттуда по всему району разошелся дым.

В итоге там были обезврежены четыре транспортных средства оккупантов. Речь идет о газели, двух "Нивах" и "буханке".

"Мариуполь продолжает выжигать ру*ню, приближая победу! Несокрушимый город Непокоренных!" – прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно захваченном российскими войсками Мариуполе подростки показали свою проукраинскую позицию: хотели сорвать флаг государства-агрессора России прямо рядом с оккупантами. Теперь ребята находятся "под прицелом" россиян и им грозит опасность.

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