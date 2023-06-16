В Мариуполе водители объявили забастовку из-за невыплат зарплат, в регионе гуманитарный кризис

В результате массовой мобилизации мужчин на фронт на временно оккупированных территориях Донецкой области возникли проблемы с обеспечением необходимого количества рабочей силы. Это является причиной дефицита квалифицированных работников в различных отраслях экономики.

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Об этом сообщает Центр нацсопротивления. Госслужащие начали объявлять забастовки.

"Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей", - говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили о забастовке водителей горводоканала, принадлежащего оккупационной администрации в Мариуполе. Причина тому – задержка выплаты заработной платы водителям на протяжении двух месяцев.

"В целом ситуация на ТОТ Донбасса критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%", – рассказали в Сопротивлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Херсонщине заставляют украинцев получать паспорта РФ, угрожая конфискацией имущества и депортацией. Оформить гражданство страны-агрессора требуют в течение 60 суток.