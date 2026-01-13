В Мариуполе взорвалась и горит крупная подстанция: в оккупированном городе пропал свет. Фото и видео

Вечером в понедельник, 12 января, в оккупированном Мариуполе слышали взрывы, после которых город остался без света, начались проблемы со связью. Предварительно, дронами была поражена подстанция "Азовская" 220 кВ.

Она расположена в поселке Старый Крым возле Мариуполя. После атаки там вспыхнул мощный пожар, информировали в социальных сетях.

Также сообщалось, что проблемы со светом возникли во многих районах оккупированной Донетчины.

Кадры из Мариуполя публиковали в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе люди по несколько дней сидят без электричества. Массово горожане жалуются также на отсутствие воды и то, что в квартирах замерзают дети и пожилые люди. Оккупационная "власть" и "коммунальные службы" жалобы игнорируют, часто они даже не отвечают на звонки мариупольцев.

