В Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ: появились подробности. Видео

Ночью 28 февраля в оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Там добавили, что впоследствии оккупанты усилили давление и осуществляют комплексные поисковые мероприятия.

"Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены Мариупольского сопротивления взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ. Пострадавший сейчас находится в реанимации", – говорится в сообщении.

О деталях операции партизаны обещают рассказать позже.

"Наши агенты сообщают, что в Мариуполе резко увеличилось количество оперативных групп ФСБ. Оккупанты массово проводят задержание, пытаясь выследить украинское подполье, которое продолжает активную работу", – говорится в одном из Telegram-каналов города.

Напомним, 9 декабря в оккупированном Донецке взорвали автомобиль российского приспешника Сергея Евсюкова – эксначальника Еленовской колонии, в которой россияне устроили теракт против пленных бойцов ВСУ. В результате происшествия владелец авто погиб, а его жене оторвало ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября 2024 года, в оккупированном Севастополе сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль: находившийся в салоне водитель погиб. Речь идет о российском военнослужащем – капитане 1 ранга Черноморского флота РФ, Валерии Транковском.