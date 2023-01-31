В Мариуполе захватчики подожгли киоск предпринимателя-сторонника РФ, не захотевшего платить взятку. Видео

Военные преступники из рядов армии РФ продолжают собирать "дань" у предпринимателей, которые еще могут работать во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине. А за отказ платить – устраивают поджоги.

Видео дня

Один из таких инцидентов произошел днем 30 января. О нем сообщил советник мэра украинского города Петр Андрющенко, опубликовав видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это должно было произойти и это произошло. Сегодня российские военные подожгли киоск предпринимателю на площади Победы (Левобережье), который не захотел платить взятку", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что это не потому, что предприниматель – "гиперсмелый патриот". А потому, что на прошлой неделе мужчина уже заплатил, к тому же другим захватчикам.

"Но, это так не работает у оккупантов. Нет платы – получай пожар. Как предупреждение. Таковы реалии оккупации. Просто московско-татарское нашествие…" – прокомментировал Андрющенко.

Чиновник подчеркнул, что этому киоску подходит название "Россия здесь и точка" – она "очень хороша" для поджога оккупантами, показательна.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне сменили "гауляйтера" в Мариуполе. Вместо предателя Константина Иващенко, перешедшего на сторону оккупантов после начала полномасштабного вторжения, поставили более "опытного" коллаборанта – экс-правоохранителя Олега Моргуна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!