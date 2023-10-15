В Мариуполе завезенные оккупантами мигранты из Центральной Азии создают преступные банды – ЦНС
Российские оккупанты, разрушившие и захватившие Мариуполь в Донецкой области, завезли в город более 25 тысяч строителей из РФ и стран Центральной Азии. Мигранты из последних создали в Мариуполе преступные банды.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. В настоящее время известно о по меньшей мере двух этнических преступных группировках, состоящих из этнических узбеков, которые являются выходцами из Таджикистана.
Завезя их в Мариуполь, россияне хотели решить проблему с нехваткой рабочих рук для восстановления города, так как местное население в большинстве своем не хочет работать на врага. Второй целью захватчиков было как можно сильнее изменить национальный состав населения города.
Однако таким образом оккупанты создали лишь дополнительную проблему. Банды мигрантов занимаются в Мариуполе торговлей оружием и наркотиками. Также они зарабатывают деньги за счет контрабанды и нелегальных перевозок и строительства, собирают по улицам металлолом и продают его.
Ранее мы писали о том, что в Мариуполе россияне занимаются углублением порта, чтобы иметь возможность принимать там большие корабли и, кроме прочего, с их помощью вывозить награбленное из Украины. Также захватчики надеются, что превращение города в новый логистический хаб снизит нагрузку на Крымский мост.
Как сообщал OBOZ.UA, российские военные готовятся к очередному усилению "обороны" временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области. Туда захватчики активно свозят "зубы дракона".
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