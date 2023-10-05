Оккупанты углубляют порт Мариуполя, чтобы вывозить награбленное из Украины: Плетенчук раскрыл замысел врага

Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят углубление порта, чтобы принимать там большие корабли и, кроме прочего, с их помощью вывозить награбленное из Украины. Также захватчики надеются, что превращение города в новый логистический хаб снизит нагрузку на Крымский мост.

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Єдиних новин" утром 5 октября отметил, что это "похоже на потуги" агрессора, чтобы обеспечить группировку оккупационных войск. "Хотя на самом деле в этом особого смысла нет, как по мне", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также есть информация, что у захватчиков есть планы построить новую трассу на временно оккупированной территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Они хотят перестраховаться, потому что даже до них дошло, что так называемому Крымскому мосту там не место", – заявил Плетенчук.

Видео дня

Что касается Мариупольского порта, то это "больше связано именно с гражданским судоходством", уверен представитель ВМС. "Если речь идет о логистическом обеспечении именно военных, то у них есть большие десантные корабли, не требующие большой глубины, которые могут фактически выходить на берег. И этих единиц у них еще восемь штук", – объяснил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Поэтому, считает он, углубление порта связано с намерением захватчиков и дальше вывозить намародеренное.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты в городе Мариуполь Донецкой области Украины осушают реку Кальчик и превращают ее в болото.

– Как выглядят поврежденные российскими обстрелами здания в Мариуполе, смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!