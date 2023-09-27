'Продолжение экоцида': оккупанты превращают реку Кальчик в Мариуполе в болото. Фото

Российские солдаты продолжают совершать экоцид во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области. Захватчики осушают реку Кальчик и превращают ее в болото.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он пытается привлечь внимание к уничтожению водоема.

"Продолжение экоцида в Мариуполе. Превращение реки Кальчик в болото продолжается", – отметил он.

Также Андрющенко анонсировал последствия совершенных оккупантами действий.

"Последствия? Вечером покажу. Они в Азове уже. Мариуполь. Город без геноцида и экоцида по версии международных институтов", — сообщил советник мэра Мариуполя.

Видео дня

Напомним, что после блокады и тяжелых боев за Мариуполь россияне полностью оккупировали разбомбленный город весной 2022 года. Местные жители показали, как на самом деле выглядит захваченный город, который больше года находится в оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мариуполе людей для участия в "голосовании" на псевдовыборах искали на пляжах. При этом в городе происходят массовые "зачистки" – аресты людей, подозреваемых в передаче информации об организации "выборов".

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