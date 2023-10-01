'Декорации к фильму ужасов!' Как сейчас выглядят здания в центре Мариуполя: видео

От временно захваченного и разрушенного Россией Мариуполя практически ничего не осталось. Уцелевшие от вражеских ударов здания превратились на дома из фильма ужасов.

Доказательством тому является видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко. В ролике показаны развалины построек (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все исторические красивые в архитектуре дома в Центре превращены в декорации к фильму ужаса. С той разницей, что это не декорации, а реальность", – подчеркнул Андрющенко.

В ролике видны здания с пробитыми снарядами крышами, выбитыми окнами и дверями. Вокруг множество стройматериалов, рассыпавшихся вдребезги от российских атак.

Видео дня

Не видно ни одного человека. Дома, в которых когда-то бурлила жизнь, теперь пустуют из-за "русского мира", который пришел "освобождать" украинский город.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне обещали местным компенсацию за жилье, которое сами же разрушили, когда вторглись в город, однако через полтора года многие мариупольцы так и не дождались этого. Однако жители города записали гневное видео, где пожаловались, что российские захватчики оставили их ни с чем.

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