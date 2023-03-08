В Мелитополе оккупанты во второй раз взяли в плен парня, занимавшегося волонтерством. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты похитили 22-летнего мелитопольца Илью Енина. Он занимался волонтерством и был задержан уже во второй раз.

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Четверо захватчиков приехали к Енину домой и забрали парня "на беседу", его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь".

"В Мелитополе военные РФ во второй раз забрали в плен парня, который занимался волонтерством. 6 марта в 9 утра в дом к Илье Енину пришли непрошенные гости и "пригласили" на беседу. Куда именно – никто не знает. По свидетельству очевидцев, во двор пришли 4 человека. В дом они не заходили и обыск не проводили, но потребовали, чтобы он отдал телефон и проследовал за ними на беседу. С тех пор 22-летний парень исчез и о его месте нахождении родные ничего не знают", – пишет издание.

Информацию о похищении Ильи Енина подтвердил его брат Даниил.

"Вчера, в 9:00 из дома в Мелитополе мой брат, Илья Енин, во второй раз был "приглашен" на беседу - куда-то. Сегодня, в 20:40, местонахождение Ильи неизвестно. Причины и претензии не прозвучали. Дома его ждет наша старенькая бабушка, но на неоккупированной территории его ждет мама и братья! Прошу о максимальном репосте и освещении в СМИ", – написал Даниил Енин 7 марта.

По данным "Риа Мелитополь", накануне похищения Илья искал перевозчика, он собирался вместе с больной бабушкой выехать на подконтрольную Украине территорию.

В Мелитополе Илья помогал жителям города, в частности, продуктовыми наборами, переданными в рамках гуманитарной помощи. Однако и в этом захватчики, судя по всему, усмотрели для себя "угрозу". Ранее Енина уже похищали.

"Примечательно, что в июне прошлого года военные РФ уже проводили обыск в доме у Ильи, после чего парня взяли в плен. Избивать молодого человека начали прямо на глазах у старенькой бабушки в доме. Тогда на обыск приехали 15 вооруженные военных. Что искали, непонятно. После обыска они забрали телефон Ильи и увезли молодого человека в неизвестном направлении. В плену он пробыл 21 день", – пишет "Риа Мелитополь".

Напомним, ранее оккупанты объявили Мелитополь "столицей" захваченной части Запорожской области. Об этом заявил экс-регионал, гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.

Бердянск и Энергодар получили статус "городов областного значения". Кроме того, оккупанты решили изменить административное устройство оккупированной части региона: она разделена на 16 админединиц.