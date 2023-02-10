В Мелитополе ВСУ устроили HIMARS-шоу, оккупанты уже заявили о работе ПВО

Вечером пятницы, 10 февраля, во временно оккупированном Мелитополе прозвучала серия мощных взрывов. Оккупанты уже успели заявить о работе ПВО.

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Первые взрывы в самом городе и районе прогремели после 19 часов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе и районе громко! Жители сообщают о взрывах! Выясняем подробнее. Беспокойной вам ночи, оккупанты!" – написал мэр в Telegram.

Позже городской голова добавил, что мощность взрывов была такой, что задрожали окна.

Местные паблики сообщили, что взрывы прогремели в районе аэродрома, где расположены военные объекты оккупантов, а также в пригороде. По словам местных жителей, вероятнее всего ВСУ попали в склад с боеприпасами.

В сети также опубликовали фото с аэродрома Мелитополя. Как видно из фотографии, на месте "прилета" вспыхнул пожар.

Также в местных Telegram-каналах сообщили, что ВСУ поразили силы врага вблизи Токмака, Мелитополя и Михайловки.

В то же время оккупанты со своей стороны подтвердили эту информацию и заявили о работе "российской ПВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз "бавовна" посетила Мелитополь 1 февраля. В этот день подарки от ВСУ прилетели на базу оккупантов.

Произошел масштабный пожар в районе военной базы армии РФ. Жители города видели густой черный дым, однако взрывов не было слышно.

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