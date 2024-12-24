В 'Метинвесте' озвучили сценарии на случай падения Покровска

Россияне прекрасно знают, насколько важен для украинской экономики Покровск и его единственная шахта коксующихся углей. Поэтому делают все возможное, чтобы его увлечь.

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Такое убеждение выразил глава проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Он напомнил, что Покровская шахта находится не в самом городе, а чуть-чуть на окраине, и она имеет огромное значение для всей украинской металлургии.

"Россияне тоже отлично понимают ее важность. И то, с какими темпами они продвигаются у Покровска, нас порой поражает. Недавно у нас не приехала целая смена из соседнего села, потому что оно было захвачено", – говорит Водовиз.

Вокруг одной из площадок покровской шахты в Песчаном, которая недавно перестала работать, уже идут боевые действия, говорит эксперт.

"Это единственная шахта коксующегося угля в Украине, которая питает углем и наши заводы, и АрселорМиттал, и ДМЗ. То есть всю металлургию, которая осталась в Украине. Если Покровская шахта будет оккупирована врагом или взорвана, как уже случилось с частью государственных шахт в регионе, нам придется везти уголь по морю. А это невыгодно экономично. Поэтому сейчас и у нас, и у наших коллег-металлургов большая дилемма – что мы будем делать, если Покровск упадет?", – заметил Водовиз.

Он рассказал, что компания пытается перевезти работников в Днепропетровскую область, где для них строит временное жилье. Но не все хотят уезжать.

"Итак, сегодня есть ощущение, что мы будем вспоминать 2023-2024, как хорошие годы. Потому что инфраструктура, которую захватила Россия на Востоке, уже уничтожено, разбомблено уже сейчас – это колоссальные деньги на восстановление. Мы точно не сможем в какой-нибудь короткий промежуток времени восстановить эту инфраструктуру, чтобы она приносила дополнительный ВВП, дополнительную добавленную стоимость", – резюмировал эксперт.

Ранее издание Bloomberg заявило, что союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается, чтобы не дать России захватить Покровск. Кроме добычи коксующегося угля, этот город является целью по многим причинам: это важный железнодорожный и автомобильный узел для обеспечения украинских оборонных линий, а также один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области. Между тем, Европа и США много обещают, но не выполняют почти ничего из обещанного, указывает издание.