В МИД Украины назвали единственное условие возобновления доступа к консульским услугам мужчинам призывного возраста: о чем идет речь

В Министерстве иностранных дел заявили, что никаких нарушений прав человека в связи с временным прекращением приема новых заявлений относительно консульских услуг для мужчин призывного возраста за границей не происходит. Мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные в соответствии с законодательством, смогут подавать заявки на получение консульских услуг и записываться на консульский прием.

Об этом сообщила пресс-служба МИД. Там объяснили, что решение о временном прекращении консульских услуг для мужчин-граждан Украины за границей касается только мужчин призывного возраста.

Технический перерыв в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста является результатом необходимости подготовки к введению новых правил предоставления консульских услуг этой категории граждан в связи с принятием нового закона о мобилизации.

"Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель - обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе", – объяснили в МИД.

Срок прекращения приема новых заявлений обусловлен временем, необходимым для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, которые используются для осуществления соответствующих консульских функций, а также для актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона.

В МИД подчеркнули, что это решение лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг для совершенствования механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства.

"После вступления в действие новых механизмов, каждый мужчина призывного возраста, временно пребывающий за границей, сможет уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, у него будет такая возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом", – заявили в МИД.

Кроме того, МИД работает над пакетом мероприятий по модернизации предоставления консульских услуг для граждан Украины, которые в целом упростят доступ всех категорий граждан к консульскому обслуживанию, снизят время проведения процедур и позволят решать различные проблемы, связанные с увеличенным количеством граждан за рубежом с 2022 года. .

Напомним, что украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за пределами государства – такое решение принял Кабмин. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном.

Дистанционное оформление необходимых бумаг приостановлено в связи с войной, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он предлагает людям возвращаться на родину.

Как сообщал OBOZ.UA, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Было заявлено, что эти ограничения связаны с войной РФ против Украины для предотвращения уклонения от урегулирования военного учета.

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