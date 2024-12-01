В Минэкономики объяснили нюансы новой процедуры бронирования от мобилизации

С 1 декабря в Украине процедура бронирования сотрудников критически важных предприятий снова доступна через портал "Дія". Чтобы забронировать работников, предприятие должно получить или обновить статус критического с учетом новых обязательных критериев.

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Бронирование на предприятиях, не успевших обновить статус, будет действовать до 28 февраля 2025 года, обновившие статус смогут бронировать работников на срок до 12 месяцев. Подробности о бронировании согласно новымм правилам раскрыли в Министерстве экономики Украины.

Продолжительность бронирования, с учетом изменений в постановления Кабмина №76 и №1332 от 29 ноября, будет зависеть от того, обновило предприятие статус критического согласно учету новых обязательных критериев или нет. Если ранее такой статус предприятие уже получало, но не успело обновить, оно может бронировать сотрудников сроком до 28 февраля следующего года.

После обновления статуса предприятия смогут бронировать работников сроком до 12 месяцев, как это было и раньше. На обновление статуса бизнеса было отведено время до конца февраля 2025 года.

К тому же с 1 декабря возвращается возможность бронирования сотрудников через портал "Дія". И предприятия, обновившие статус критических, могут уже использовать возможность перебронирования сроком до 12 месяцев.

"После проведенного аудита правительство запустило для всех предприятий процесс обновления критичности с учетом обязательных критериев уровня зарплаты и отсутствия налоговых долгов. Мы предоставили более трех месяцев всем предприятиям для этого. В то же время для эффективной работы экономики, мы разрешили критическим предприятиям в этот переходный период, пока идет обновление критичности — бронировать или перебронировать работников. Такое бронирование будет действовать до конца февраля 2025 года. После того как они обновят критичность — у них снова появится возможность бронирования на более длительный срок", — пояснил замминистра экономики Виталий Киндратив.

Кроме того, решением правительства был упрощен механизм проверки зарплат работников критических предприятий, подпадающих под бронирование. Если речь идет о новом или уже работающем специалисте, руководитель учреждения, подавая список на бронирование на портале "Дія", должен подтвердить, что начисленная зарплата до уплаты налогов составляет не менее 20 тысяч гривен.

"Таким образом, если предприятие хочет забронировать нового работника или продлить действующее бронирование работника, ему будет достаточно установить уровень зарплаты выше 20 тыс. грн с даты бронирования без обязанности иметь более высокую зарплату в предыдущий период", – пояснили в Минэкономики.

Там добавили, что система будет проверять данные Пенсионного фонда ежемесячной отчетности по зарплате.

Такой шаг, считают в министерстве, позволит бизнесу бронировать вновь принятых работников сразу, если они отвечают требованиям по уровню зарплаты.

"Если предприятие забронировало работника, то контролирует обеспечение уровня его зарплаты не менее 20 тыс. грн. Предприятия, которые декларативно подадут недостоверный уровень зарплаты работников, потеряют критичность и не смогут вернуть ее в течение как минимум шести месяцев", – предупредили в Минэкономики.

Кроме того, введены новые приоритеты для профессиональной поддержки. В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, были включены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства.

Также учтена поддержка международных проектов. Бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен соответствовать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Чтобы забронировать работника с 1 декабря, предприятие должно обновить критичность. Для этого следует представить пакет документов, подтверждающих соответствие трем критериям из восьми определенных.

При этом два критерия являются обязательными:

средняя зарплата на предприятии должна быть не ниже 2,5 минимальных зарплат (около 20 тысяч гривен), не ниже должна быть и заработная плата бронируемого сотрудника;

компания не должна иметь задолженности по уплате налогов.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно среди указанных в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

Указанный пакет документов для обновления или получения статуса критического предприятия представляется в ОВА или профильное для этого предприятия министерство. Соответствующие комиссии собираются регулярно, поэтому решение они примут в срок до 10 дней.

После обновления критичности с 1 декабря подавать списки можно на портале "Дія", процедура при этом остается неизменной.

Для начала следует авторизироваться в электронном кабинете на портале, в разделе "Услуги" выбрать "Бронирование", выбрать опцию "Подать заявление", указать данные работников для бронирования. Также руководитель предприятия должен подтвердить заработную плату работника, которого бронирует.

После проверки заявления руководитель предприятия или подписант подписывает его.

Заявление будет проработано в течение трех дней. Сообщения о результатах отправьте на электронную почту и в личный кабинет. Успешное бронирование будет отображаться в Резерв+ сотрудника.

Обновлять критичность придется и тем предприятиям, которые уже получали соответствующий статус по старым критериям. На это отводится три месяца, за которые можно обновить критичность и передать данные работников. Последний день, когда это можно сделать, – 28 февраля 2025 года.

Напомним, с 1 декабря в Украине вступили в силу новые правила бронирования от мобилизации. OBOZ.UA рассказывал, что изменилось с этого дня.