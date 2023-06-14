В Минобороны назвали направления, на которых есть продвижение ВСУ: идут жесточайшие бои. Карта

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию и имеют частичные успехи на нескольких направлениях. В частности, на несколько сотен метров накануне продвинулись вперед украинские воины на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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На Бердянском и Мариупольском направлениях идут жестокие бои, враг несет потери в живой силе, технике и вооружении. О текущей ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, за последние сутки украинским воинам удалось продвинуться на двух направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, имеют частичный успех. За прошедшие сутки: Бахмутское направление – на разных участках прошли вперед на 200-500 м. На Запорожском направлении прошли вперед на 300-350 м. Наши войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", – отметила Маляр.

Замминистра обороны также сообщила, что на Бердянском направлении продолжаются жестокие бои у села Макаровка. На Мариупольском направлении – возле Новоданиловки и Новопокровки.

"Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру, за вчерашние сутки враг потерял: артиллерийскую батарею самоходных пушек, 2 комплекса РЭБ, сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.), радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, ЗРК", – рассказала Маляр.

Напомним, утром 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что накануне Силы обороны отминусовали еще 680 оккупантов и десятки вражеской техники. Безвозвратные потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 217 330 человек.

Также в Генштабе отметили, что ВСУ имеют успехи в результате наступательной операции, а на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов.